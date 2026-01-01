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Kinoafisha Persons Héctor Babenco Awards

Awards and nominations of Héctor Babenco

Héctor Babenco
Awards and nominations of Héctor Babenco
Academy Awards, USA 1986 Academy Awards, USA 1986
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2003 Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998 Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1985 Cannes Film Festival 1985
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 1989 Moscow International Film Festival 1989
Golden St. George
Nominee
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