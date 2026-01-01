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Kinoafisha
Persons
Héctor Babenco
Awards
Awards and nominations of Héctor Babenco
Héctor Babenco
About
Awards
Awards and nominations of Héctor Babenco
Academy Awards, USA 1986
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2003
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1998
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1985
Palme d'Or
Nominee
Moscow International Film Festival 1989
Golden St. George
Nominee
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