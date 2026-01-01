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Edinson Díaz
Edinson Díaz
Kinoafisha
Persons
Edinson Díaz
Edinson Díaz
Edinson Díaz
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
7.1
Pacto de Fuga
(2020)
4.4
Desde el corazón
(2009)
Filmography
7.1
Pacto de Fuga
Pacto de Fuga
Drama, Thriller
2020, Chile
4.4
Desde el corazón
Desde el corazón
Drama
2009, Chile
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