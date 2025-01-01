Menu
Awards and nominations of Kon Ichikawa

Kon Ichikawa
Cannes Film Festival 1961 Cannes Film Festival 1961
Technical Grand Prize - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1960 Cannes Film Festival 1960
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1964 Cannes Film Festival 1964
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1966 BAFTA Awards 1966
Flaherty Documentary Award
Winner
UN Award
Winner
Venice Film Festival 1956 Venice Film Festival 1956
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Special Mention
Winner
San Giorgio Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1985 Venice Film Festival 1985
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1983 Venice Film Festival 1983
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1959 Venice Film Festival 1959
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2000 Berlin International Film Festival 2000
Berlinale Camera
Winner
Moscow International Film Festival 2007 Moscow International Film Festival 2007
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1971 Berlin International Film Festival 1971
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1960 Berlin International Film Festival 1960
Golden Berlin Bear
Nominee
 Golden Berlin Bear
Nominee
