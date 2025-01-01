Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Kon Ichikawa
Awards
Awards and nominations of Kon Ichikawa
Kon Ichikawa
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Kon Ichikawa
Cannes Film Festival 1961
Technical Grand Prize - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1960
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1964
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1966
Flaherty Documentary Award
Winner
UN Award
Winner
Venice Film Festival 1956
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Special Mention
Winner
San Giorgio Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1985
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1983
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1959
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2000
Berlinale Camera
Winner
Moscow International Film Festival 2007
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 1971
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1960
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree