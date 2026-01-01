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Kinoafisha
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Sheldon Leonard
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Awards and nominations of Sheldon Leonard
Sheldon Leonard
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Awards
Awards and nominations of Sheldon Leonard
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1961
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Winner
Primetime Emmy Awards 1957
Best Direction - Half Hour or Less
Winner
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Directorial Achievement in Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 1960
Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1959
Best Direction of a Single Program of a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1958
Best Direction - Half Hour or Less
Nominee
Primetime Emmy Awards 1956
Best Director - Film Series
Nominee
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