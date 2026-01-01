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Natalie Dessay
Natalie Dessay
Kinoafisha
Persons
Natalie Dessay
Natalie Dessay
Natalie Dessay
Date of Birth
19 April 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress
,
The Adventurer
,
Voice actress
Popular Films
8.7
Jules César
(2011)
8.3
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment)
(2008)
7.7
Once Upon a Time Michel Legrand
(2024)
Filmography
7.7
Once Upon a Time Michel Legrand
Il était une fois Michel Legrand
Biography, Documentary, Music
2024, France
Watch trailer
6.9
Dilili à Paris
Dilili à Paris
Adventure, Animation, Family
2018, France / Belgium / Germany
8.7
Jules César
Jules César
Opera
2011, France
2009
2009
Drama
2009, Italy
8.3
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment)
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment)
Comedy, Opera
2008, Austria
6.7
Joyeux Noel
Joyeux Noel
War, Drama
2005, France
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