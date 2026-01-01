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Natalie Dessay Natalie Dessay
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Natalie Dessay

Natalie Dessay

Date of Birth
19 April 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress, The Adventurer, Voice actress

Popular Films

8.7
Jules César (2011)
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment) 8.3
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment) (2008)
Once Upon a Time Michel Legrand 7.7
Once Upon a Time Michel Legrand (2024)

Filmography

Once Upon a Time Michel Legrand 7.7
Once Upon a Time Michel Legrand Il était une fois Michel Legrand
Biography, Documentary, Music 2024, France
Watch trailer
Dilili à Paris 6.9
Dilili à Paris Dilili à Paris
Adventure, Animation, Family 2018, France / Belgium / Germany
8.7
Jules César Jules César
Opera 2011, France
2009 2009
Drama 2009, Italy
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment) 8.3
Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment) Gaetano Donizetti - Die Regimentstochter (La fille du régiment)
Comedy, Opera 2008, Austria
Joyeux Noel 6.7
Joyeux Noel Joyeux Noel
War, Drama 2005, France
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