Mariya Astakhova
Kinoafisha
Persons
Actor type
Romantic hero
Popular Films
8.3
Dochenki
(2022)
6.3
Volshebnyy kubok Rorrima Bo
Filmography
Genre
All
Fairy Tale
Family
Romantic
Year
All
2022
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
8.3
Dochenki
Romantic
2022, Russia
6.3
Volshebnyy kubok Rorrima Bo
Volshebnyy kubok Rorrima Bo
Fairy Tale, Family
, Russia
Watch trailer
