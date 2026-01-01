Mariano Argento

Menu
Date of Birth
5 December 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

The Secret in Their Eyes 7.4
The Secret in Their Eyes (2009)
Heist of the Century 7.0
Heist of the Century (2020)
Road to Success 5.8
Road to Success (2022)

Filmography

Genre
Year
Road to Success 5.8
Road to Success Camino al éxito
Comedy, Drama 2022, Argentina
Heist of the Century 7
Heist of the Century El robo del siglo
Comedy, Crime 2020, Argentina
The Secret in Their Eyes 7.4
The Secret in Their Eyes El secreto de sus ojos
Crime, Drama, Thriller, Romantic, Mystery 2009, Spain / Argentina
