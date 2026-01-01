Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mariano Argento
Mariano Argento
Kinoafisha
Persons
Mariano Argento
Mariano Argento
Mariano Argento
Date of Birth
5 December 1966
Age
59 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Thriller hero
Popular Films
7.4
The Secret in Their Eyes
(2009)
7.0
Heist of the Century
(2020)
5.8
Road to Success
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2022
2020
2009
All
3
Films
3
Actor
3
5.8
Road to Success
Camino al éxito
Comedy, Drama
2022, Argentina
7
Heist of the Century
El robo del siglo
Comedy, Crime
2020, Argentina
7.4
The Secret in Their Eyes
El secreto de sus ojos
Crime, Drama, Thriller, Romantic, Mystery
2009, Spain / Argentina
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree