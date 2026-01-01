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Kinoafisha
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Bill Plympton
Awards
Awards and nominations of Bill Plympton
Bill Plympton
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Bill Plympton
Academy Awards, USA 2005
Best Animated Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 1988
Best Animated Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 2001
Canal+ Award
Winner
Cannes Film Festival 1991
Best Short Film
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 1998
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1992
Dramatic
Nominee
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