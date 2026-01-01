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Kinoafisha Persons Bill Plympton Awards

Awards and nominations of Bill Plympton

Bill Plympton
Awards and nominations of Bill Plympton
Academy Awards, USA 2005 Academy Awards, USA 2005
Best Animated Short Film
Nominee
Academy Awards, USA 1988 Academy Awards, USA 1988
Best Animated Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 2001 Cannes Film Festival 2001
Canal+ Award
Winner
Cannes Film Festival 1991 Cannes Film Festival 1991
Best Short Film
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Cannes Film Festival 1987 Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Sundance Film Festival 1998 Sundance Film Festival 1998
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 1992 Sundance Film Festival 1992
Dramatic
Nominee
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