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Kinoafisha
Persons
Scandar Copti
Awards
Awards and nominations of Scandar Copti
Scandar Copti
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Scandar Copti
Cannes Film Festival 2009
Golden Camera - Special Mention
Winner
Golden Camera - Special Mention
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2024
Best Screenplay
Winner
Best Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2009
Grand Prize
Winner
Grand Prize
Winner
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