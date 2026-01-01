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Nelly Corradi
Nelly Corradi
Kinoafisha
Persons
Nelly Corradi
Nelly Corradi
Nelly Corradi
Date of Birth
16 December 1914
Age
53 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
16 April 1968
Popular Films
5.9
Elisir d'amore, L'
(1946)
Filmography
5.9
Elisir d'amore, L'
Elisir d'amore, L'
Musical
1946, Italy
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