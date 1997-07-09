Marianne Schönauer

Menu
Date of Birth
31 May 1920
Age
77 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
9 July 1997
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Komödiant von Wien, Der 6.3
Komödiant von Wien, Der (1954)
Don Juan 6.2
Don Juan (1955)
Das Herz einer Frau 6.1
Das Herz einer Frau (1951)

Filmography

Genre
Year
Don Juan 6.3
Don Juan Don Giovanni
Musical 1955, Austria
Komödiant von Wien, Der 6.3
Komödiant von Wien, Der Komödiant von Wien, Der
Biography, Drama 1954, Austria
A Night in Venice 4.5
A Night in Venice Eine Nacht in Venedig
Musical, Comedy, Drama 1953, Austria
Das Herz einer Frau 6.1
Das Herz einer Frau Das Herz einer Frau
Drama, Family, Musical 1951, Austria
