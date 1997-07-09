Menu
Marianne Schönauer
Marianne Schönauer
Marianne Schönauer
Marianne Schönauer
Date of Birth
31 May 1920
Age
77 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
9 July 1997
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
6.3
Komödiant von Wien, Der
(1954)
6.2
Don Juan
(1955)
6.1
Das Herz einer Frau
(1951)
Filmography
Genre
All
Biography
Comedy
Drama
Family
Musical
Year
All
1955
1954
1953
1951
All
4
Films
4
Actress
4
6.3
Don Juan
Don Giovanni
Musical
1955, Austria
6.3
Komödiant von Wien, Der
Komödiant von Wien, Der
Biography, Drama
1954, Austria
4.5
A Night in Venice
Eine Nacht in Venedig
Musical, Comedy, Drama
1953, Austria
6.1
Das Herz einer Frau
Das Herz einer Frau
Drama, Family, Musical
1951, Austria
