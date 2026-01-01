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Kinoafisha Persons Franklyn Ajaye Awards

Awards and nominations of Franklyn Ajaye

Franklyn Ajaye
Awards and nominations of Franklyn Ajaye
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
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