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Kinoafisha
Persons
Paolo Briguglia
Awards
Awards and nominations of Paolo Briguglia
Paolo Briguglia
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Paolo Briguglia
Venice Film Festival 2004
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
Pasinetti Award - Special Mention
Winner
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