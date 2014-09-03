Menu
Marina von Ditmar
Marina von Ditmar
Marina von Ditmar
Date of Birth
30 October 1914
Age
99 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
3 September 2014
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
0.0
Mit den Augen einer Frau
(1942)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
1942
All
1
Films
1
Actress
1
Mit den Augen einer Frau
Mit den Augen einer Frau
Drama
1942, Germany
