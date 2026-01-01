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Kinoafisha Persons Kris Isacsson Awards

Awards and nominations of Kris Isacsson

Kris Isacsson
Awards and nominations of Kris Isacsson
Sundance Film Festival 1997 Sundance Film Festival 1997
Short Filmmaking Award
Winner
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