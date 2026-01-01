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Nicole Franco Nicole Franco
Kinoafisha Persons Nicole Franco

Nicole Franco

Nicole Franco

Occupation
Actress, Producer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

To Save a Life 6.9
To Save a Life (2009)

Filmography

To Save a Life 6.9
To Save a Life To Save a Life
Drama 2009, USA
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