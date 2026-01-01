Menu
Aleko Gabechava
Aleko Gabechava
Actor type
The Adventurer, Romantic hero
7.3
Matsi Khvitia
(1966)
Filmography
7.3
Matsi Khvitia
Matsi Khvitia
Adventure, Romantic
1966, USSR
