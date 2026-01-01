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Kinoafisha
Persons
Hans Steinhoff
Awards
Awards and nominations of Hans Steinhoff
Hans Steinhoff
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Awards
Awards and nominations of Hans Steinhoff
Venice Film Festival 1941
Best Foreign Film
Winner
Venice Film Festival 1939
Best Foreign Film
Nominee
Venice Film Festival 1935
Best Foreign Film
Nominee
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