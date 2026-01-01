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Kinoafisha Persons Valerio Mieli Awards

Awards and nominations of Valerio Mieli

Valerio Mieli
Awards and nominations of Valerio Mieli
Venice Film Festival 2018 Venice Film Festival 2018
FEDIC Award - Special Mention
Winner
BNL People's Choice Award
Winner
Best Film (Venice Days)
Nominee
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