Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Parviz Sayyad Awards

Awards and nominations of Parviz Sayyad

Parviz Sayyad
Awards and nominations of Parviz Sayyad
Berlin International Film Festival 1983 Berlin International Film Festival 1983
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 1977 Moscow International Film Festival 1977
Golden Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more