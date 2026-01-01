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Kinoafisha
Persons
Ciro Cappellari
Awards
Awards and nominations of Ciro Cappellari
Ciro Cappellari
About
Awards
Awards and nominations of Ciro Cappellari
Sundance Film Festival 1996
NHK Award
Winner
NHK Award
Winner
Cinema 100/Sundance International Award
Winner
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