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Adoniran Barbosa Adoniran Barbosa
Kinoafisha Persons Adoniran Barbosa

Adoniran Barbosa

Adoniran Barbosa

Date of Birth
6 August 1910
Age
72 years old
Zodiac sign
Leo
Date of death
23 November 1982
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

A Estrada 7.6
A Estrada (1956)

Filmography

Genre
Year
A Estrada 7.6
A Estrada A Estrada
Drama 1956, Brazil
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