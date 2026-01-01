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Kinoafisha Persons Oswaldo Sampaio Awards

Awards and nominations of Oswaldo Sampaio

Oswaldo Sampaio
Awards and nominations of Oswaldo Sampaio
Venice Film Festival 1953 Venice Film Festival 1953
Golden Lion
Nominee
 Golden Lion
Nominee
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