Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Masaki Nishiura
Masaki Nishiura
Kinoafisha
Persons
Masaki Nishiura
Masaki Nishiura
Masaki Nishiura
Occupation
Director
Popular Films
7.3
Chibi Maruko-chan
(2006)
7.1
The Days
(2023)
6.2
Code Blue
(2018)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
History
Thriller
Year
All
2023
2018
2006
All
3
Films
2
TV Shows
1
Director
3
7.1
The Days
Drama, Thriller, History
2023, USA/Japan
6.2
Code Blue
Kodo Buru: dokuta heri kinkyu kyumei
Drama
2018, Japan
7.3
Chibi Maruko-chan
Chibi Maruko-chan
Comedy
2006, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree