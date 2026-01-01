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Elias Sanbar Elias Sanbar
Kinoafisha Persons Elias Sanbar

Elias Sanbar

Elias Sanbar

Date of Birth
16 February 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Film socialisme 6.0
Film socialisme (2010)

Filmography

Film socialisme 6
Film socialisme Socialisme
Drama 2010, France / Switzerland
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