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Elias Sanbar
Elias Sanbar
Kinoafisha
Persons
Elias Sanbar
Elias Sanbar
Elias Sanbar
Date of Birth
16 February 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.0
Film socialisme
(2010)
Filmography
6
Film socialisme
Socialisme
Drama
2010, France / Switzerland
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