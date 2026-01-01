Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marie-Christine Bergier
Marie-Christine Bergier
Kinoafisha
Persons
Marie-Christine Bergier
Marie-Christine Bergier
Marie-Christine Bergier
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.0
Film socialisme
(2010)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2010
All
1
Films
1
Actor
1
6
Film socialisme
Socialisme
Drama
2010, France / Switzerland
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree