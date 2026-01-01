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Kinoafisha Persons Walter Lima Jr. Awards

Awards and nominations of Walter Lima Jr.

Walter Lima Jr.
Awards and nominations of Walter Lima Jr.
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
'CinemAvvenire' Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1969 Berlin International Film Festival 1969
Golden Berlin Bear
Nominee
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