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Kinoafisha Persons Ami Canaan Mann Awards

Awards and nominations of Ami Canaan Mann

Ami Canaan Mann
Awards and nominations of Ami Canaan Mann
Venice Film Festival 2014 Venice Film Festival 2014
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Golden Lion
Nominee
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