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Kinoafisha
Persons
Ami Canaan Mann
Awards
Awards and nominations of Ami Canaan Mann
Ami Canaan Mann
About
Awards
Awards and nominations of Ami Canaan Mann
Venice Film Festival 2014
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2011
Golden Lion
Nominee
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