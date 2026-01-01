Masahiko Ôtsuka

Menu
Cyberpunk: Edgerunners 8
Cyberpunk: Edgerunners
Action, Anime, Sci-Fi 2022, Japan
Star Wars: Visions 6.7
Star Wars: Visions
Anime, Adventure, Sci-Fi 2021, USA/Japan
Promare 7.1
Promare Promare
Anime 2019, Japan
Darling in the FranXX 7.2
Darling in the FranXX
Action, Anime, Sci-Fi 2018, Japan
Little Witch Academia 7.6
Little Witch Academia
Anime, Fantasy 2017, Japan
Kiru ra kiru: KILL la KILL 7.6
Kiru ra kiru: KILL la KILL
Action, Adventure, Anime, Fantasy 2013, Japan
Panty & Stocking with Garterbelt 7.1
Panty & Stocking with Garterbelt
Comedy, Action, Anime, Fantasy 2010, Japan
Tengen Toppa Gurren Lagann 8.1
Tengen Toppa Gurren Lagann
Action, Adventure, Anime, Fantasy 2007, Japan
FLCL 7.9
FLCL
Drama, Comedy, Anime, Sci-Fi 2003, Japan
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi 1995, Japan
