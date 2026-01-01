Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Masahiko Ôtsuka
Masahiko Ôtsuka
Kinoafisha
Persons
Masahiko Ôtsuka
Masahiko Ôtsuka
Masahiko Ôtsuka
Popular Films
8.1
Tengen Toppa Gurren Lagann
(2007)
8.0
Cyberpunk: Edgerunners
(2022)
7.9
FLCL
(2003)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Anime
Comedy
Drama
Fantasy
Sci-Fi
Year
All
2022
2021
2019
2018
2017
2013
2010
2007
2003
1995
All
10
Films
1
TV Shows
9
Director
6
Writer
6
8
Cyberpunk: Edgerunners
Action, Anime, Sci-Fi
2022, Japan
6.7
Star Wars: Visions
Anime, Adventure, Sci-Fi
2021, USA/Japan
7.1
Promare
Promare
Anime
2019, Japan
7.2
Darling in the FranXX
Action, Anime, Sci-Fi
2018, Japan
7.6
Little Witch Academia
Anime, Fantasy
2017, Japan
7.6
Kiru ra kiru: KILL la KILL
Action, Adventure, Anime, Fantasy
2013, Japan
7.1
Panty & Stocking with Garterbelt
Comedy, Action, Anime, Fantasy
2010, Japan
8.1
Tengen Toppa Gurren Lagann
Action, Adventure, Anime, Fantasy
2007, Japan
7.9
FLCL
Drama, Comedy, Anime, Sci-Fi
2003, Japan
Neon Genesis Evangelion
Drama, Action, Anime, Sci-Fi
1995, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree