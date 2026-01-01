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Shōko Nakahara Shōko Nakahara
Kinoafisha Persons Shōko Nakahara

Shōko Nakahara

Shōko Nakahara

Date of Birth
9 July 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
166 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Science-fiction heroine, Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

Gemini 6.8
Gemini (1999)

Filmography

Gemini 6.8
Gemini Sôseiji
Sci-Fi, Drama, Thriller, Horror, Mystery 1999, Japan
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