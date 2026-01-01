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Shōko Nakahara
Shōko Nakahara
Kinoafisha
Persons
Shōko Nakahara
Shōko Nakahara
Shōko Nakahara
Date of Birth
9 July 1970
Age
56 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
166 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Science-fiction heroine
,
Dramatic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
6.8
Gemini
(1999)
Filmography
6.8
Gemini
Sôseiji
Sci-Fi, Drama, Thriller, Horror, Mystery
1999, Japan
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