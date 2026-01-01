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Kinoafisha
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Ivaylo Hristov
Awards
Awards and nominations of Ivaylo Hristov
Ivaylo Hristov
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Ivaylo Hristov
Tallinn Black Nights Film Festival 2020
Best Film
Winner
Best Film Award
Nominee
Moscow International Film Festival 2015
Russian Film Critics Award
Winner
Main Competition
Winner
Golden St. George
Winner
Moscow International Film Festival 2010
Golden St. George
Nominee
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