Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Adam Debski
Adam Debski
Kinoafisha
Persons
Adam Debski
Adam Debski
Adam Debski
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.2
The Structure of Crystals
(1969)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
1969
All
1
Films
1
Actor
1
7.2
The Structure of Crystals
Struktura krysztalu
Drama
1969, Poland
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree