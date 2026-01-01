Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Adam Debski Adam Debski
Kinoafisha Persons Adam Debski

Adam Debski

Adam Debski

Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

The Structure of Crystals 7.2
The Structure of Crystals (1969)

Filmography

Genre
Year
The Structure of Crystals 7.2
The Structure of Crystals Struktura krysztalu
Drama 1969, Poland
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more