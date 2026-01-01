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Kinoafisha
Persons
Michael Palmieri
Awards
Awards and nominations of Michael Palmieri
Michael Palmieri
About
Awards
Awards and nominations of Michael Palmieri
Sundance Film Festival 2016
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
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