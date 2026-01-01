Menu
Agneta Ekmanner

Agneta Ekmanner

Date of Birth
4 December 1938
Age
87 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Larmar och gör sig till 6.9
Larmar och gör sig till (1997)
Madame de Sade 6.8
Madame de Sade (1992)
The Mozart Brothers 5.9
The Mozart Brothers (1986)

Filmography

Genre
Year
Larmar och gör sig till 6.9
Larmar och gör sig till Larmar och gör sig till
Drama 1997, Germany / Denmark / Sweden / Italy / Norway
Madame de Sade 6.8
Madame de Sade Markisinnan de Sade
Drama, History 1992, Sweden
The Mozart Brothers 5.9
The Mozart Brothers Bröderna Mozart
Comedy, Musical, Drama 1986, Sweden
