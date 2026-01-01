Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Agneta Ekmanner
Agneta Ekmanner
Kinoafisha
Persons
Agneta Ekmanner
Agneta Ekmanner
Agneta Ekmanner
Date of Birth
4 December 1938
Age
87 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
6.9
Larmar och gör sig till
(1997)
6.8
Madame de Sade
(1992)
5.9
The Mozart Brothers
(1986)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
History
Musical
Year
All
1997
1992
1986
All
3
Films
3
Actress
3
6.9
Larmar och gör sig till
Larmar och gör sig till
Drama
1997, Germany / Denmark / Sweden / Italy / Norway
6.8
Madame de Sade
Markisinnan de Sade
Drama, History
1992, Sweden
5.9
The Mozart Brothers
Bröderna Mozart
Comedy, Musical, Drama
1986, Sweden
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree