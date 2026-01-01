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Kinoafisha Persons Michael Conrad Awards

Awards and nominations of Michael Conrad

Michael Conrad
Awards and nominations of Michael Conrad
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
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