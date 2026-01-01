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Kinoafisha
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Michael Conrad
Awards
Awards and nominations of Michael Conrad
Michael Conrad
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Awards
Awards and nominations of Michael Conrad
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
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