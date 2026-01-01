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Filmography
Leonid Barbe
Leonid Barbe
Kinoafisha
Persons
Leonid Barbe
Leonid Barbe
Leonid Barbe
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.1
Zvenigora
(1927)
Filmography
7.1
Zvenigora
Zvenigora
Drama
1927, USSR
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