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Leonid Barbe Leonid Barbe
Kinoafisha Persons Leonid Barbe

Leonid Barbe

Leonid Barbe

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Zvenigora 7.1
Zvenigora (1927)

Filmography

Zvenigora 7.1
Zvenigora Zvenigora
Drama 1927, USSR
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