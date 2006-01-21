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Filmography
Luiza Koshukova
Luiza Koshukova
Kinoafisha
Persons
Luiza Koshukova
Luiza Koshukova
Luiza Koshukova
Date of Birth
6 September 1925
Age
80 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
21 January 2006
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.4
Tchaikovsky
(1969)
6.0
Sleepless Night
(1960)
Filmography
Genre
All
Biography
Drama
Year
All
1969
1960
All
2
Films
2
Actor
2
6.4
Tchaikovsky
Tchaikovsky
Biography, Drama
1969, USSR
6
Sleepless Night
A sleepless night
Drama
1960, USSR
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