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Luiza Koshukova Luiza Koshukova
Kinoafisha Persons Luiza Koshukova

Luiza Koshukova

Luiza Koshukova

Date of Birth
6 September 1925
Age
80 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
21 January 2006
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Tchaikovsky 6.4
Tchaikovsky (1969)
Sleepless Night 6.0
Sleepless Night (1960)

Filmography

Genre
Year
Tchaikovsky 6.4
Tchaikovsky Tchaikovsky
Biography, Drama 1969, USSR
Sleepless Night 6
Sleepless Night A sleepless night
Drama 1960, USSR
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