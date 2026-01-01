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Yanina Lakoba Yanina Lakoba
Kinoafisha Persons Yanina Lakoba

Yanina Lakoba

Yanina Lakoba

Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Odnim dnyom 8.4
Odnim dnyom (2023)
Pochka 7.6
Pochka (2022)
Bankrot 6.9
Bankrot (2009)

Filmography

Liar 6.4
Liar Lgunya
Comedy, Drama 2024, Russia
Watch trailer
Odnim dnyom 8.4
Odnim dnyom Odnim dnyom
Drama, Romantic 2023, Russia
Watch trailer
Eksperiment
Comedy 2022, Russia
Pochka 7.6
Pochka
Drama, Comedy 2022, Russia
Voskresenskiy 6.8
Voskresenskiy
Detective, History 2021, Russia
Kseniya. Istoriya lyubvi
Drama 2009, Russia
Bankrot 6.9
Bankrot Bankrot
Comedy 2009, Russia
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