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Yanina Lakoba
Yanina Lakoba
Kinoafisha
Persons
Yanina Lakoba
Yanina Lakoba
Yanina Lakoba
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
8.4
Odnim dnyom
(2023)
7.6
Pochka
(2022)
6.9
Bankrot
(2009)
Filmography
6.4
Liar
Lgunya
Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
8.4
Odnim dnyom
Odnim dnyom
Drama, Romantic
2023, Russia
Watch trailer
Eksperiment
Comedy
2022, Russia
7.6
Pochka
Drama, Comedy
2022, Russia
6.8
Voskresenskiy
Detective, History
2021, Russia
Kseniya. Istoriya lyubvi
Drama
2009, Russia
6.9
Bankrot
Bankrot
Comedy
2009, Russia
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