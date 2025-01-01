Menu
Tom Ford
Awards and nominations of Tom Ford
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
 David Lean Award for Direction
Nominee
 David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2016 Venice Film Festival 2016
Grand Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Queer Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
