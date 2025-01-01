Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Tom Ford
Awards
Awards and nominations of Tom Ford
Tom Ford
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Tom Ford
Golden Globes, USA 2017
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Screenplay (Adapted)
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
Venice Film Festival 2016
Grand Jury Prize
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2009
Queer Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree