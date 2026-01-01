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Kinoafisha Persons Lloyd Nolan Awards

Awards and nominations of Lloyd Nolan

Lloyd Nolan
Awards and nominations of Lloyd Nolan
Primetime Emmy Awards 1956 Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor - Single Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 1969 Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Nominee
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