Martyn Vartazaryan

Date of Birth
4 April 1938
Age
87 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

7.2
Hello, That's Me! (1965)
6.8
A Lonely Nut-Tree (1987)

Filmography

Genre
Year
6.8
A Lonely Nut-Tree Menavor enkuzeni
Drama 1987, USSR
7.2
Hello, That's Me! Barev, yes em
Drama 1965, USSR
