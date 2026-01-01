Menu
Martyn Vartazaryan
Martyn Vartazaryan
Date of Birth
4 April 1938
Age
87 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor
Filmography
