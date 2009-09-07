Menu
Medea Chakhava
Medea Chakhava
Medea Chakhava
Medea Chakhava
Date of Birth
15 May 1921
Age
88 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
7 September 2009
Occupation
Actress
5.7
Personally Known
(1957)
5.7
Personally Known
Andzamb tchanachum em
History, Biography
1957, USSR
