Medea Chakhava

Date of Birth
15 May 1921
Age
88 years old
Zodiac sign
Taurus
Date of death
7 September 2009
Occupation
Actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Personally Known 5.7
Personally Known Andzamb tchanachum em
History, Biography 1957, USSR
