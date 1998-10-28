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Leonard Sarkisov Leonard Sarkisov
Kinoafisha Persons Leonard Sarkisov

Leonard Sarkisov

Leonard Sarkisov

Date of Birth
5 September 1931
Age
67 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
28 October 1998
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

7.4
Gikor (1982)
The Kite Day 7.4
The Kite Day (1986)
7.2
Autumn Sun (1977)

Filmography

Kanikuly u morya 5.7
Kanikuly u morya Kanikuly u morya
Family 1986, USSR
The Kite Day 7.4
The Kite Day Den bumazhnogo zmeya
Drama 1986, USSR
7.4
Gikor Giqor
Family, Drama 1982, USSR
7.2
Autumn Sun Ashnan arev
Family, Drama 1977, USSR
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