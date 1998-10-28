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Leonard Sarkisov
Leonard Sarkisov
Kinoafisha
Persons
Leonard Sarkisov
Leonard Sarkisov
Leonard Sarkisov
Date of Birth
5 September 1931
Age
67 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
28 October 1998
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.4
Gikor
(1982)
7.4
The Kite Day
(1986)
7.2
Autumn Sun
(1977)
Filmography
5.7
Kanikuly u morya
Kanikuly u morya
Family
1986, USSR
7.4
The Kite Day
Den bumazhnogo zmeya
Drama
1986, USSR
7.4
Gikor
Giqor
Family, Drama
1982, USSR
7.2
Autumn Sun
Ashnan arev
Family, Drama
1977, USSR
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