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Carol Yorke Carol Yorke
Kinoafisha Persons Carol Yorke

Carol Yorke

Carol Yorke

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Letter from an Unknown Woman 8.0
Letter from an Unknown Woman (1948)

Filmography

Letter from an Unknown Woman 8
Letter from an Unknown Woman Letter From An Unknown Woman
Drama 1948, USA
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