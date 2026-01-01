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Carol Yorke
Carol Yorke
Kinoafisha
Persons
Carol Yorke
Carol Yorke
Carol Yorke
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
8.0
Letter from an Unknown Woman
(1948)
Filmography
8
Letter from an Unknown Woman
Letter From An Unknown Woman
Drama
1948, USA
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