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Kinoafisha Persons Lyudmil Kirkov Awards

Awards and nominations of Lyudmil Kirkov

Lyudmil Kirkov
Awards and nominations of Lyudmil Kirkov
Moscow International Film Festival 1983 Moscow International Film Festival 1983
Silver Prize
Winner
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 1975 Moscow International Film Festival 1975
Golden Prize
Nominee
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