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Kinoafisha
Persons
Lyudmil Kirkov
Awards
Awards and nominations of Lyudmil Kirkov
Lyudmil Kirkov
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Awards
Awards and nominations of Lyudmil Kirkov
Moscow International Film Festival 1983
Silver Prize
Winner
Golden Prize
Nominee
Moscow International Film Festival 1975
Golden Prize
Nominee
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