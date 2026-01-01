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Kinoafisha Persons Peter Fleischmann Awards

Awards and nominations of Peter Fleischmann

Peter Fleischmann
Awards and nominations of Peter Fleischmann
Cannes Film Festival 1972 Cannes Film Festival 1972
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1966 Venice Film Festival 1966
Children's Film - Educative-Didactical
Winner
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