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Kinoafisha
Persons
Peter Fleischmann
Awards
Awards and nominations of Peter Fleischmann
Peter Fleischmann
About
Awards
Awards and nominations of Peter Fleischmann
Cannes Film Festival 1972
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1966
Children's Film - Educative-Didactical
Winner
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