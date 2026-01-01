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Kinoafisha
Persons
Dominique Othenin-Girard
Awards
Awards and nominations of Dominique Othenin-Girard
Dominique Othenin-Girard
About
Awards
Awards and nominations of Dominique Othenin-Girard
Berlin International Film Festival 1985
Golden Berlin Bear
Nominee
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