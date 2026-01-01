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Kinoafisha Persons Jeffrey Kramer Awards

Awards and nominations of Jeffrey Kramer

Jeffrey Kramer
Awards and nominations of Jeffrey Kramer
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
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