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Kinoafisha
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Jeffrey Kramer
Awards
Awards and nominations of Jeffrey Kramer
Jeffrey Kramer
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Awards
Awards and nominations of Jeffrey Kramer
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
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