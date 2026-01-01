Lika Kremer

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
15 May 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.9
Quarantine
(1983)
Filmography
6.9
Quarantine
Karantin
Family, Comedy
1983, USSR
