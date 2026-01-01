Menu
Lika Kremer

Lika Kremer

Date of Birth
15 May 1977
Age
48 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Quarantine 6.9
Quarantine Karantin
Family, Comedy 1983, USSR
