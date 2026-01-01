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Kinoafisha Persons Till Nowak Awards

Awards and nominations of Till Nowak

Till Nowak
Awards and nominations of Till Nowak
Berlin International Film Festival 2015 Berlin International Film Festival 2015
Prix UIP Berlin (European Short Film)
Winner
Best Short film
Nominee
Moscow International Film Festival 2012 Moscow International Film Festival 2012
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Best Short Film
Winner
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